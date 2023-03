C’est une bonne nouvelle pour l’ex international sénégalais et désormais ancien coach du Standard de Liège et du Zulte Waregem. Mbaye Lèye a reçu son diplôme d’entraineur Pro UEFA.

Alors qu’il a tout de suite enchaîné sa reconversion en tant qu’entraineur sur le banc de son club qui l’a vu raccrocher les crampons en 2021, Mbaye Lèye a franchi un cap dans sa jeune carrière de technicien. En effet, l’ancien attaquant sénégalais qui a fait un passage marquant sous les couleurs du Standard Liège, a reçu son diplôme d’entraîneur Pro UEFA, a appris wiwsport ce mardi.

Ce diplôme que l’ancien international sénégalais a obtenu grâce notamment à la Fédération Royale Belge de Football, vient auréoler les deux premières expériences en tant que coach sur les bancs du Standard de Liège et le Zulte Waregem. Parmi les plus reconnus de la promotion de Mbaye Lèye, on peut citer l’ex capitaine de Manchester City, Vincent Kompany. Bonne continuation !

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany, Carl Hoefkens, Ed Still, Karel Geraerts, Mbaye Leye, ou encore Bertrand Crasson: ils ont reçu leur licence UEFA Pro https://t.co/YZVM8Dz25e pic.twitter.com/hTRSHlAvAp — LesoirSports (@LesoirSports) March 28, 2023

