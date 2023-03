Vainqueur du Mozambique 0-1 ce mardi dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’ivoire 2023, le Sénégal a décroché sa qualification pour l’édition prévue en 2024. En Conférence de presse Aliou Cissé a exprimé sa satisfaction après le match.

Voilà ce que l’on appelle un carton plein. Les Lions ont gagné leurs 4 premiers matchs de qualification à la Coupe d’Afrique faisant ainsi un bilan de 12 points sur 12. La victoire obtenue en terre mozambicaine a entériner la qualification du Sénégal qui pourra défendre son titre lors de la prochaine édition de la CAN en Côte d’ivoire. Ainsi après ce match remporté sir la plus petite des marges contre les Mambas, Aliou s’est dit heureux de pouvoir gagner dans un stade où il est difficile de s’imposer.

« Très heureux et très satisfait. On était venu chercher la qualification ici en terre mozambicaine et on savait que c’était une place qui était difficile à gagner. Le Sénégal n’a pas beaucoup gagné ici et beaucoup d’équipes africaines n’ont pas gagné ici. Donc nous sommes très heureux parce que non seulement on continue d’être invincibles dans ces éliminatoires mais surtout ce soir on se qualifie pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations où nous sommes les tenants du titre » a t’il déclaré.

En outre Aliou Cissé promet de faire tourner son effectif lors des 5e et 6e journée des éliminatoires pour permettre aux jeunes joueurs ou aux nouveaux de se faire voir. « Ça va nous permettre de pouvoir faire bouger notre effectif dans les deux derniers matchs et donner du temps de jeu à des jeunes qu’on a pas l’habitude de voir jouer avec l’équipe nationale du Sénégal » s’est exprimé le sélectionneur en conférence de presse.

#QualifsCAN2023 🏆 – La réaction d'Aliou Cissé 🇸🇳, sélectionneur satisfait de la performance de son équipe et conscient qu'il n'est jamais aisé de venir s'imposer au Mozambique. #MOZSEN pic.twitter.com/4cv0jQVykl — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 28, 2023

Wiwsport.com