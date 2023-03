Le Sénégal est déjà qualifié à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations après sa victoire sur le Mozambique (1-0) ce mardi après-midi. Les Champions d’Afrique sont allés s’imposer à Maputo pour faire l’essentiel après quatre journées des éliminatoires.

Le Mozambique a bien appris du match aller face au Sénégal où il avait pris une leçon. C’est du moins ce qu’on peut dire au regard de la prestation que les Mambas ont livré ce mardi. Dès le coup d’envoi du match, le Mozambique a essayé de prendre le jeu à son compte en gardant le ballon depuis ses six mètres. Les hommes de Conde ont affiché les mêmes ambitions tactiques que lors du match aller à Diamniadio. Poser le jeu malgré le pressing haut des Lions et enclenché par Boulaye dia trop mobile à la pointe de l’attaque. Une attitude qui va payer puisque les hommes de Cissé n’ont pas tardé à prendre l’avantage.

Sur une récupération d’Iliman Ndiaye, les Lions ont ouvert le score grâce à une réalisation de Boulaye Dia sur une offrande de Sadio Mané. Un but décisif pour Aliou Cissé et ses hommes qui se dirigent tout droit vers la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Mais ce but a un peu endormi le rythme du match puisque le Sénégal a levé le pied face à une équipe mozambicaine qui en veut mais qui n’a pas réellement les moyens de ses ambitions. Les Lions sont patrons au milieu de terrain et la défense composée de Sabaly, Koulibaly, Seck et Niakhaté s’est montrée robuste. Les deux formations vont rentrer aux vestiaires avec ce score (1-0).

Au retour des vestiaires, on a cru revoir la même entame de seconde période à Diamniadio, il y a quelques jours. Les Lions sont revenus timides. Les hommes d’Aliou Cissé le ballon à l’adversaire pour ensuite courir derrière. Ce faux rythme ne va certainement pas punir Sadio Mané et ses coéquipiers, mais menace leur qualification acquise avec cet avantage au score. Trop fort pour son adversaire, le Sénégal va tout de même finir la partie avec ce but d’avance après le coup de tête manqué par Mané, seul devant les buts.

Les Lions se qualifient ainsi à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2024 en tant que premier de leur groupe après seulement 4 journées d’éliminatoires. A 24H de la manche retour entre le Bénin et le Rwanda, le Sénégal compte 8 points sur le Mozambique (2e), 10 points sur le Rwanda (3e) et 11 points sur le Bénin, dernier de ce groupe L. A la prochaine journée, le Sénégal défiera le Bénin pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN.

