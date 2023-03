Le travail a aussi commencé pour la sélection U23 qui se trouve actuellement au Mali. Les Espoirs affûtent les armes pour remporter une seconde victoire.

C’est la dernière étape pour se qualifier à la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans qui se jouera en juin prochain au Maroc. Le Sénégal vainqueur à l’aller face au Mali (3-1) veut consolider les acquis. Demba Mbaye dont le banc s’est renforcé avec l’arrivée du sélectionneur des U20 Malick Daff a pour mission de remporter une seconde victoire à l’en croire à ses joueurs.

« On le prépare comme au premier match. L’état d’esprit est là. Dans la tête c’est 0-0, nous sommes concentrés. On sait que ce sera compliqué, difficile mais on ne va pas baisser les bras. On va rectifier des choses. On a eu à visionner le match aller et on a vu nos erreurs. Nous allons rectifier. C’est un match de combat de guerre. On va chercher la qualification, c’est aussi important pour nos carrières » a fait savoir le capitaine Abdoulaye Niakhate au micro de la FSF TV. Le milieu de terrain Pape Demba Diop réaffirme l’objectif de l’équipe. « Se qualifier absolument. On sait que le Mali est une bonne équipe, donc on se prépare pour cela. On a bien entendu le coach, on va tout faire pour gagner. Nous sommes déterminés ».

Le match retour est prévu ce mardi 28 mars à 18h au stade du 26 mars.

wiwsport.com