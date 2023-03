Vainqueur 3-1 à Diamniadio, à l’aller, l’Equipe Nationale U23 tentera de maintenir cet avantage face au Mali, ce soir (18h00 GMT), à Bamako. Retrouvez la compo probable des Lionceaux.

Absente de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie depuis l’édition 2015 organisée à domicile, l’Equipe Nationale du Sénégal a rendez-vous avec son histoire ce mardi soir (18h00 GMT). Vainqueurs 3-1 à l’aller face au Mali, les Lionceaux sont bien partis pour obtenir leur qualification. Mais gare à des Maliens qui, chez eux, voudront renverser des montagnes.

Disposant d’un groupe au complet, le sélectionneur sénégalais, Demba Mbaye, pourrait apporter quelques ajustements sur sa composition d’équipe. Quand bien même le 5-3-2 ait fonctionné lors de la première période du match aller, les Lionceaux devraient se retrouver en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Ainsi, il y aurait deux changements par rapport à l’équipe qui a démarré mercredi.

Pape Demba Diop et Abdallah Sima titulaires ?

Titulaire à l’aller, Mbacké Fall pourrait démarrer sur le banc à Bamako. L’axe central de la défense serait formé par Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et Arouna Sangante, alors qu’Alpha Diounkou et Moussa Ndiaye occuperaient respectivement le poste d’arrière droit et gauche. Au milieu, Amadou Mbengue et Mamadou Lamine Camara sont attendus pour former former une double sentinelle devant la défense.

Puis, pour compléter le trio dans l’entrejeu, Pape Demba Diop pourrait être titularisé dans une position de meneur de jeu. En attaque, Ousseynou Niang et Ibrahima Dramé semblent incontournables et devraient être reconduits. En revanche, Youssouph Badji pourrait céder sa place au poste d’avant-centre à Abdallah Sima, auteur d’une bonne entrée au match aller, conclue par le troisième but sénégalais.

La compo probable des Lionceaux contre le Mali

Massamba Ndiaye – Alpha Diounkou, Arouna Sangante, Niakhaté Ndiaye, Moussa Ndiaye – Amadou Mbengue, Mamadou Camara – Ousseynou Niang, Pape Demba Diop, Ibrahima Dramé – Abdallah Sima.

wiwsport.com