Pour la préparation du Championnat du monde féminin de hand-ball, le Sénégal va effectuer son deuxième stage du 2 au 9 avril prochain, à Meudon en France. Et 22 Lionnes ont été retenues par le sélectionneur Yacine Messaoudi.

Du 30 novembre au 17 novembre 2023, l’équipe du Sénégal va participer à sa 2ème phase finale de Coupe du monde féminine (Danemark, Norvège, Suède). Pour bien aborder la compétition, les Lionnes ont déjà entamé leur préparation. En effet, 15 joueuses étaient en stage, il y a un mois, à Aix-en-Provence, en France. Ces dernières avaient même disputé une rencontre amicale contre Plan-de-Cuques (D1 France), lors de leur premier jour de préparation (27 février).

La demi-finaliste de la dernière CAN seniors dames, va ainsi tenir un deuxième stage de préparation à partir du 2 jusqu’au 9 avril prochain à Meudon, en France. Cette fois, le sélectionneur Yacine Messaoudi a décidé d’élargir sa liste puisque 22 joueuses ont été convoquées pour ce rassemblement.

Sans surprise, les cadres comme la capitaine Hawa Ndiaye, les arrières Soukeïna Sagna et Fanta Keita, la gardienne Justicia Toubissa ainsi que l’ailière Diènaba Sy, figurent sur la liste. Absente du premier stage en raison de son transfert à Al Ahly(Égypte), Doungou Camara signe son retour dans la Tanière. De même que la gardienne de but de Diisoo de Guédiawaye Fama Sall, présente lors de la dernière CAN.

