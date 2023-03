Parmi les renforts de l’équipe nationale U23 du Mali, Néné Dorgelès s’est prononcé sur le match retour qualificatif à la CAN entre le Sénégal et le Mali ce mardi à Bamako (18H GMT).

« Nous sommes tous prêts. Il y’a un bon état d’esprit, une très bonne équipe. Kamory (Doumbia) et moi on vient pour aider nos partenaires et combattre avec eux pour se qualifier (…) Remonter deux buts c’est possible. Après, le Sénégal est une très bonne équipe mais nous aussi il faut savoir qu’on est une bonne équipe et il faut savoir donner le meilleur de nous même et aller chercher la qualification » a déclaré le jeune milieu de terrain.

Avec l’équipe A du Mali pour les éliminatoires de la CAN senior, Kamory Doumbia et Néné Dorgelès ont ainsi été mis à disposition des U23 par le sélectionneur des Aigles A. « Ça ne pose pas de problème pour Éric et ça ne pose pas de problème pour nous. Si on descend pour venir aider les autres, c’est le Mali qui y gagne. On nous avait informé avant d’arriver au Mali (…) On demande aux supporters de rester derrière nous parceque rien est encore perdu ».

Wiwsport.com