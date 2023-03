Prochain adversaire de Modou Lô, Ama Baldé s’est prononcé sur celui qu’il devait défier depuis deux ans maintenant. Alors qu’il pourrait très bientôt affronter Gris Bordeaux, le champion de Pikine n’a pas mâché ses mots.

Le fils de Falaye Baldé est loin de vivre la meilleure période de sa carrière de lutteur. Forcé d’attendre son adversaire Modou Lô blessé, Seuleu Bou Ndaw s’est à son à tour blessé à la veille de son duel contre Gris Bordeaux. « Je remets tout entre les mains de Dieu ! », a tout de suite réagi Ama Baldé au micro de Lutte TV. « A mes débuts, je n’ai disputé que deux combats avant de combattre pour un grand combat. Ce qui est inédit jusqu’ici dans l’arène alors qu’au temps, il y avait mes paires. Donc aujourd’hui, si je me donne à fond et que Dieu n’a pas béni mes projets ou mes plans, je ne peux que lui rendre grâce et m’n remettre à sa volonté », s’est exprimé Ama sur ses deux combats contre Modou Lô et Gris Bordeaux qui ont capoté.

En ce concerne son face-à-face contre le Modou Lô, Ama révèle qu’il n’a pas eu des nouvelles de Luc Nicolaï depuis l’échec de son combat face au Roi des Arènes. « Depuis lors, je ne l’ai pas entendu ni eu de ses nouvelles pour dire vrai. Mais quand même ce qui lui arrive est très difficile. Ce n’est pas facile d’investir son argent et se retrouver dans cette situation. En tout cas à mon niveau je n’ai aucun problème avec lui bien que nous ne nous sommes pas parlé. Je prie pour que Dieu lui accorde la paix et bénisse ses projets », a affirmé le lutteur de Pikine au micro de Lutte TV.

Resté évasif par rapport à son prochain duel face au Roi des Arènes, Ama Baldé n’a pas manqué de piquer le Roc des Parcelles Assainies. « Présentement je suis sous contrat pour lutter contre Gris Bordeaux. Si je me rétablis inchallah, je vais en découdre avec Gris Bordeaux. Aujourd’hui, j’ai déjà donné ma parole quant à un autre combat. Je vais lutter avec Gris Bordeaux prochainement et en même temps j’ai béni le combat entre Boy Niang et Modou Lô. Le fautif dans cette histoire, c’est sans doute Modou Lô, mais je lui garantis qu’il ne peut pas diviser Pikine… Que Boy Niang soit roi des arènes ou que je le sois, c’est Pikine qui gagne. Ce sera la fierté de Pikine. Que les gens le sachent ainsi », a tonné le fils de Falaye Baldé.

