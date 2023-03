Venu prêter main forte à l’équipe nationale U23 du Mali, le milieu de terrain du Stade Reims Kamory Doumbia a sonné la révolte de ses coéquipiers pour décrocher la qualification à la CAN face au Sénégal.

Ce mardi au stade du 26 mars de Bamako, l’équipe U23 du Mali aura la lourde tâche de renverser une situation bien compliquée. Les hommes d’Alou Bdra Diallo ont été défaits par le Sénégal 3-1 lors de la manche aller du 3e tour des éliminatoires de la CAN U23.

Pour ainsi mettre toutes les chances de leurs côtés, les Espoirs maliens ont enregistré deux renforts à savoir Kamory Doumbia et Néné Dorgelès joueurs de l’équipe A. Le premier nommé a ainsi déclaré que la qualification était encore possible dans ce match qui se joue à domicile (18 GMT).

« On va tout faire pour qualifier le Mali. On est motivé et on sait qu’on est capable de le faire et il y’aura la qualification inshAllah. Est ce un avantage de jouer à domicile ? Bien sûr parce-que devant nos supporters on est capable de tout. On fait appel à tous les maliens pour qu’ils sortent massivement nous soutenir. Ça nous fera du bien, on a besoin d’eux et cela nous motivera encore plus pour décrocher la qualification » a déclaré Kamory Doumbia dans Mali Foot Actu.

Wiwsport.com