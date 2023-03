L’Equipe Nationale du Sénégal s’est largement imposée vendredi face au Mozambique (5-1) en qualifications pour la CAN 2023. Plusieurs joueurs ont prouvé leur existence au sélectionneur lors de cette rencontre.

On le sait : la Coupe du Monde au Qatar a démontré aux suiveurs de l’Equipe Nationale du Sénégal qu’il est important de composer une sélection avec des joueurs en confiance. Car, avec une équipe remplie de joueurs en plein doute ou en manque de temps de jeu au sein de leurs clubs respectifs, le résultat s’est vu sur le terrain : des erreurs individuelles qui ont coûté cher. Rien d’étonnant donc qu’Aliou Cissé fasse des choix dans sa liste post-Mondial, en se passant de plusieurs mondialistes.

À l’arrivée, pour son premier match depuis son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, le Sénégal a signé sa plus large victoire depuis la nomination d’Aliou Cissé. C’est le Mozambique qui a vu rouge au Stade Abdoulaye-Wade vendredi soir (5-1). Et lors de cette rencontre – s’il est important de préciser que ce ne sont donc pas les choix d’El Tactico qui sont soulignés ici mais bien la performance -, certains joueurs ont clairement démontré au sélectionneur qu’ils avaient les moyens pour se faire valoir.

Abdallah Ndour, une première pleine de promesses

C’est anecdotique de rappeler que l’arrière gauche du FC Sochaux était sur le banc des remplaçants, le 11 décembre 2016, lors de la fameuse défaite face à l’Afrique du Sud en qualification à la Coupe du Monde 2018. Depuis cette date, l’ancien pensionnaire de Génération Foot n’avait plus fait office de présence en sélection jusqu’en mars 2021. Deux ans plus tard, le voilà rappeler par Aliou Cissé. Seul au monde, il a sans surprise été aligné d’entrée pour défier le Mozambique. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que le Rufisquois a marqué de très bons points pour sa toute première sélection.

Aussi offensif qu’Ismail Jakobs ou un certain Saliou Ciss, le joueur de 28 ans pourrait bien avoir définitivement donné des garanties et offert beaucoup plus de concurrence sur ce poste. Hyper actif dans son couloir, le Sochalien a surpris son monde avec une prestation de haut vol et s’est fendu en passeur décisif sur le troisième but sénégalais inscrit par Iliman Ndiaye peu après l’heure de jeu. S’il est revenu en Equipe Nationale, c’est aussi parce qu’il est régulier à Sochaux, où il a connu 22 titularisations en 23 matchs de Ligue 2 cette saison, et semble aussi épargné par les blessures.

Habib Diallo, la belle réponse

Mis de côté depuis juin 2022 et donc absent lors de la Coupe du Monde, l’attaquant du Racing Club Strasbourg Alsace a « forcé » son retour en Equipe Nationale de par ses prestations en club, avec ses 14 buts en 28 matchs de Ligue 1 cette saison. Remplaçant de Boulaye Dia lors de ce match face aux Mambas, le joueur de 27 ans n’a pourtant pas fait, cette fois-ci, dans l’intermittence. Lancé peu après l’heure de jeu en lieu et place de Boulaye Dia évidemment, Habib Diallo n’a pas donné tort aux supporters qui réclamaient incessamment son retour parmi les Lions, bien au contraire.

Entré avec beaucoup d’envie, il a touché 15 ballons et aligné six passes avec ses coéquipiers. Cerise sur le gâteau, il marque le dernier but du match. Son troisième but pour sa 15e sélection n’est passé inaperçu car, en plus du public, l’ancien joueur de Valenciennes et du FC Metz a été félicité par tous ses coéquipiers qui étaient sur la pelouse. Une réalisation qui va sans doute un peu plus avancer la « réconciliation » et rebattre les cartes au poste d’avant-centre.

Iliman Ndiaye, déjà indiscutable ?

À l’aune de ses aptitudes, il est bien partie pour marquer une époque. On se demande même s’il n’est dorénavant le maître à jouer de l’Equipe Nationale. Sa prestation face au Mozambique, agrémentée d’un but – son tout premier pour sa sixième sélection, et d’une passe décisive – donne crédit à l’hypothèse. Profitant du 4-3-3 aligné par Aliou Cissé, l’attaquant de Sheffield United a régalé tout au long de cette rencontre. Sa complicité avec Youssouf Sabaly sautait aux yeux et Iliman a montré de la qualité par éclairs.

Si Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Boulaye Dia sont indiscutables sur le front de l’attaque, l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur a probablement éclipsé tous les autres dans le secteur offensif des Lions. De plus, capable d’évoluer dans n’importe quel poste en attaque, il offre des garanties de polyvalence pour permettre au sélectionneur de jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. En parallèle, Krépin Diatta, un des concurrents d’Iliman Ndiaye au poste d’ailier droit, a montré face aux Mozambicains de quoi se faire pardonner après sa Coupe du Monde, en effectuant une belle entrée en jeu. Tout comme Pathé Ciss qui a remplacé Nampalys Mendy sur ce match.

À Maputo mardi après-midi pour de la manche retour de cette confrontation face au Mozambique, le sélectionneur Aliou Cissé pourrait encore se permettre de donner les chances à d’autres joueurs, comme Moussa Niakhaté qui pourrait former l’axe central avec Abdoulaye Seck, auteur d’une prestation remarquable au Stade Abdoulaye-Wade. Noah Fadiga, Formose Mendy, Dion Lopy ou encore Pape Ousmane Sakho pourraient aussi avoir à s’exprimer.

