Intraitable, le défenseur central a été l’une des bonnes surprises lors de la large victoire du Sénégal vendredi 24 mars face au Mozambique (5-1).

À 30 ans, il n’est pas le plus vieux des Lions sélectionnés par Aliou Cissé pour cette double confrontation face au Mozambique. Mais Abdoulaye Seck est parmi ceux qui savent le mieux comment les choses fonctionnent dans La Tanière. Un lieu qu’il a commencé à côtoyer en 2013, avant de traverser des époques beaucoup moins glorieuses en sélection. Et, malgré lui, ce n’est pas lui faire offense que de dire qu’on ne l’attendait avant la rencontre du Sénégal face au Mozambique, comptant pour la troisième journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

De la patience

Auteur d’une très belle saison avec le Maccabi Haïfa, le natif de Mbour est la preuve vivante qu’avec le travail, l’implication et la persévérance, on finit toujours par être récompensé et, peut-être, que certaines hiérarchies peuvent être bouleversées. Passé du joueur qui a suivi la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun depuis les gradins puis de celui qui n’a pas été retenu pour la Coupe du Monde au Qatar, Abdoulaye Seck a été l’une des surprises de la liste d’Aliou Cissé pour ce mois de mars. Mieux que ça, il a été titularisé vendredi soir au Stade Abdoulaye-Wade pour défier les Mambas.

Dans une rencontre où l’attaque sénégalaise a surnagé la défense mozambicaine, l’ancien joueur du Royal Antwerp a été auteur d’une prestation de choix. Il a été impérial du premier au dernier coup de sifflet : toujours juste dans le placement, sans panique à la relance, quasiment intouchable dans les duels, aucun dribble subi. Laye Seck s’est même permis de faire quelques montées pour apporter un plus en attaque. Il s’est remarquablement installé aux côtés de Kalidou Koulibaly et a bien bloqué les offensives mozambicaines sur le couloir droit quand Youssouf Sabaly n’était plus là.

« Je connais Abdoulaye Seck depuis que j’étais sélectionneur des Olympiques, je fais partie des gens qui l’ont fait venir. C’est un garçon qui a toujours fait partie de mes plans. C’est vrai, il n’a pas été choisi à la Coupe du Monde, mais il est revenu. Je n’ai jamais douté de ses qualités, c’est un bon prospect. On n’avait pas encore besoin de lui parce qu’il y avait une paire qui fonctionnait très très bien. On l’a pris du fait de l’absence de quelques joueurs et du fait qu’il soit le plus compétitif parmi les joueurs que nous avons dans l’axe », avait souligné Aliou Cissé après Sénégal-Mozambique.

Un joueur régulier

Face au Mozambique justement, Abdoulaye Seck n’avait pas besoin de « surjouer » pour convaincre ni son sélectionneur ni le public. Tant le joueur qui a connu quatre clubs sénégalais (Stade de Mbour, Casa Sports, Mbour Petite-Cote et Diambars), avant de débarquer en Europe, réalise une superbe saison du côté d’Israël. En plus de ses très bonnes qualités de défenseurs, qui dégagent une grosse assurance, il transmet une grande détermination sur le terrain. En 31 matchs tous terrains confondus cette saison, il a marqué 5 buts, dont 2 en Ligue des Champions face au PSG au Parc des Princes.

Récompensé de sa persévérance, Abdoulaye Seck devra désormais espérer poursuivre sur sa belle forme et surtout pouvoir compter pour Aliou Cissé. D’autant plus qu’El Tactico ne lui garantit pas une place de titulaire. « La Concurrence a toujours été présente dans cette équipe, a d’abord souligné le sélectionneur sénégalais. Avec Koulibaly et Abdou Diallo qui ont été à la CAN 2022 et la Coupe du Monde, il y a une défense assez solide qui a bien fonctionnée. La logique, la cohérence et l’objectivité (face au Mozambique) étaient de faire jouer Abdoulaye Seck. Maintenant, la concurrence est là et existera toujours », avait poursuivi le sélectionneur au sujet de Seck.

Equipe Nationale : Les notes des Lions après l'éclatante victoire contre le Mozambique

> https://t.co/ovwuWwZ0pC pic.twitter.com/NtJEUKlnNk — wiwsport (@wiwsport) March 25, 2023

wiwsport.com