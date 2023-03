A une victoire de la qualification pour la prochaine d’Afrique des Nations qui aura lieu en Cote d’Ivoire, le Sénégal défie demain vers les coups de 16h à Maputo, le Mozambique pour le compte de la quatrième journée du groupe L. Premiers avec 9 points, les Lions, champions en titre, ont besoin d’une victoire contre les Mambas pour rejoindre valider son billet. En conférence de presse veille match, Aliou Cissé, sélectionneur des Lions estime que son équipe, prête pour ce rendez-vous, a un statut de champion à défendre.

Un statut à défendre

« C’est une équipe qui est aujourd’hui classée deuxième derrière nous. Comme je l’ai dit, c’est une équipe qu’on respecte énormément. C’est vrai qu’on a pris une bonne option pour la qualification en les battant chez nous mais demain ce sera un autre contexte. On jouera face à une équipe qui a encore toutes ses chances de se qualifie. Nous voulons participer à la CAN en Côte d’Ivoire, donc sur ce match, on va continuer le travail pour pouvoir réussir à se qualifier. Ce sera l’objectif du Sénégal effectivement. Nous nous attendons à un match différent du match du vendredi (gagné (5-1) mais on est prêts. On a un statut à défendre, un titre à défendre à Maputo après ce sera à Kigali puis Cotonou. »

Nous allons composer la meilleure équipe

« Le Sénégal n’est pas encore qualifié, il s’agit d’un match très important pour nous. La victoire enregistrée vendredi nous a mis dans une bonne direction mais nous ne sommes pas encore qualifiés comme je l’ai dit tantôt. Maintenant nous somme sur cette lancée pour emmagasiner maximum de points pour que demain le Sénégal puisse se qualifier. C’est ce qui nous intéresse aujourd’hui. Nous allons composer la meilleure équipe compétitive pour défendre les couleurs du Sénégal face à une très belle équipe du Mozambique ».

wiwsport.com