Très heureux de rejoindre l’équipe nationale du Sénégal pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, Dion Lopy s’est confié sur son adaptation à la tanière et le match décisif contre le Mozambique ce mardi.

« Je me sens bien ici parcequ’il y’a certains joueurs avec qui j’ai cheminé dans d’autres catégories en équipe nationale et d’autres grands comme Gana Gueye et Cheikh Kouyaté qui me parlaient souvent de la sélection. Je ne peux qu’être heureux d’être avec eux dans cette sélection A » a souligné Dion Lopy.

Même s’il n’a pas disputé la première manche (5-1) de la double confrontation contre le Mozambique vendredi au stade Abdoulaye Wade, Dion Lopy s’attend à une manche retour plutôt difficile ce mardi à Maputo. « Il faut s’attendre à un match difficile. On a gagné la première manche à l’aller et il reste le match retour qu’on joue à l’extérieur. C’est un match qu’on prend au sérieux car nous savons où cela peut nous mener en cas de victoire. Nous sommes conscients de cela donc il ne reste qu’à se concentrer sur les choses que nous maîtrisons et les consignes du coach qui nous ont permis de gagner le dernier match (…) Même si je n’ai pas joué le premier match, en équipe nationale on est comme en club. On est à l’aise parcequ’ici chacun est pour l’autre et tout le monde travaille à ce que les nouveaux se sentent bien ici comme s’ils y sont depuis longtemps » a t’il confié au micro de la FSF.

Par ailleurs le milieu de terrain du Stade Reims de décliner ses objectifs avec l’équipe nationale A du Sénégal, lui qui a pratiquement évolué avec toutes les catégories en équipe nationale. « Déjà gagner le match de mardi pour se qualifier à la CAN. Ensuite continuer le travail car ce n’est que par le travail qu’on peut atteindre nos objectifs (…) Je ne sens pas de la concurrence en équipe nationale. On est tous là pour défendre les couleurs de notre pays. C’est ce qui nous anime, nous sommes tous conscients de cela et chacun le fait à sa manière » a déclaré Dion Lopy qui a appelé les sénégalais à continuer à les pousser vers la victoire et la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023.

