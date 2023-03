La course de fusion des Groupes 2 et 3 de la 8ème journée des courses hippiques, disputée hier à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop, a été remportée par El Capo.

14 partants, 3 femelles, 11 mâles, 2 chevaux du Groupe 3 et 12 issus du Groupe 2 constituaient l’attraction de la course de fusion de la 8ème journée des courses hippiques. Sur les 2.200 m, la bataille pour le bouquet final a été rude. Dès le départ, Taïf prend les devants. Il est suivi du reste du peloton conduit par Abdourahim.

Après 1.600 m de course, Khatim et El Capo prennent le relais. Sous les coups de cravaches de Momath Dièye et de Fallou Diop, leurs jockeys respectifs, Khatim et El Capo multiplient leurs foulées. La rivalité de ces deux jockeys a été à la hauteur des attentes. Descendante de Thibautin, la jument Khatim se détale, mais El Capo, le jeune étalon, a été décisif dans les 200 derniers mètres. Ils foncent tous les deux au tableau de la ligne d’arrivée. Il a fallu recourir à la vidéo et la photo-finish pour voire El Capo déclaré vainqueur de cette belle course éblouissante.

Après sa sortie victorieuse dimanche dernier, El Capo enregistre un 2ème succès de rang en (2’58) soit le meilleur chrono sur les 2.200 m. Avec ce succès, il empoche 1million FCFA sur les 2 millions qui étaient en jeu.

Chez les cracks adultes du Groupe 1, La Reine de Saba a attendu sa 6m participation pour se hisser première devant Dalinkor et Auguste qui visait une 3me réalisation. Dans l’épreuve des 1.200 m réservée aux Poulains de 2 ans, la hiérarchie a été respectée. De bout en bout, Maman Soda Diaw a dominé la course en (1’30). Sur cette même distance, Mouba- rak a triomphé chez les Poulains de 3 ans en (1’39) devant Ngoné Ndao et Amul Tur.

