Opposés au Niger, lors d’un duel délocalisé en Tunisie, les partenaires de Riyad Mahrez se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1). Dès le début de match, c’est Baghdad Bounedjah qui inscrit le seul but de la rencontre pour permettre aux siens d’assurer la qualification. Avec 12 points en quatre rencontres, les protégés de Djamel Belmadi, premiers du groupe F, ne peuvent plus être rattrapés par le Niger, troisième avec deux points. La quatrième journée va se poursuivre ce mardi et plusieurs équipes pourront valider leurs tickets parmi elles le Sénégal, le Cameroun ou encore la Tunisie.