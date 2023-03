Après leur lourde défaite enregistrée (5-1) contre le Sénégal à l’aller, les Mozambicains accueilleront la même formation, demain mardi, dans le cadre du match retour comptant pour la quatrième journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Pour cette rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 16h GMT, Boulaye Dia, s’attend à un « match différent ». Pour le joueur de Salernitana, les Mambas, devant leur public, tenteront sans doute de prendre leur revanche face aux Lions.

« On a pris une bonne option sur le match du vendredi dernier à la maison on a su faire preuve de combativité on a gagné ce match. Maintenant on est conscient qu’ici à Maputo ce ne sera pas le même match, ce sera un match totalement différent donc il nous une reste une séance pour préparer ce match et demain on sait que l’aspect physique va dominer que le Mozambique sera revanchard et qu’on on s’attend à un autre match« , déclaré l’attaquant des Lions en conférence de presse.