Avant la rencontre qui mettra aux prises le Sénégal à l’équipe nationale du Mozambique, mardi après-midi, pour le compte de la 4e journée de la phase de poules des éliminatoires pour la CAN, Boulaye Dia s’est présenté devant les journalistes à l’occasion de la conférence de presse veille match. L’attaquant sénégalais a évoqué la concurrence au sein de la tanière.

Comme à l’aller, le sociétaire de Salernitana devrait être titulaire ce mardi à Maputo contre le Mozambique pour la manche retour. En conférence de presse veille de match, l’attaquant numéro un des Lions est revenu sur la concurrence en équipe du Sénégal. « La concurrence ? Non j’ai pas de pression. C’est vrai que le coach me fait confiance à travers mes performances et match après match j’essaye de lui donner satisfaction. On connaît tous le potentiel offensif de l’équipe nationale du Sénégal. Parmi les absents et les joueurs présents. La concurrence est saine et nous pousse à être meilleur. On a tous les qualités pour occuper ce poste donc on va tous en tirer bénéfice », estime le buteur lors du match aller.

wwsport.com