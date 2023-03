Après la victoire du Maroc contre le Brésil en match amical samedi soir à Tanger , Walid Regragui a dit faire de la CAN 2023 sa priorité. Mieux il voit le Maroc favoris pour remporter le titre.

Être dans le dernier carré d’une coupe du monde donne des ailes, mais que dire si en plus on se permet de battre le Brésil (2-1) même en match amical. Voilà ce qui est arrivé aux Lions de l’Atlas sur un nuage depuis le mondial 2022. Après avoir brisé le plafond de verre des nations africaines en Coupe du monde, le Maroc qui est devenue première nation africaine au classement (11e mondial) s’est offert la seleçao samedi à Tanger dans une rencontre qui n’avait rien d’amicale.

Boosté par ce succès contre les quintuples champions du monde, le sélectionneur marocain Walid Regragui a déclaré que son équipe était bien évidemment favorite pour succéder au Sénégal lors de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

« Bien sûr qu’on est favori, comme beaucoup d’équipes. Mais on connaît l’Afrique. C’est très difficile. On va se préparer. On va essayer » a annoncé Regragui même s’il préfère par ailleurs calmer les ardeurs.

« On va rester les pieds sur terre, garder de l’humilité et continuer à travailler » a t’il ajouté dans des propos rapportés par RMC sport. Voilà qui est dit. Aliou Cissé et ses joueurs sont donc avertis, ils ne seront pas les seuls à vouloir ramener le trophée de la CAN en 2024, date à laquelle se tiendra la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.

Wiwsport.com