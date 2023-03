Sur le départ comme nous vous l’annoncions il y’a quelques jours, Antonio Conte n’est plus l’entraîneur de Tottenham. Le manager des Spurs a été démis de ses fonctions « d’un commun accord » a t’on appris dans un communiqué du club ce dimanche soir.

Sa franchise l’a perdu ! Après le match nul concédé contre Southampton lors de la dernière journée de Premier League, Antonio Conte s’était durement attaqué à ses joueurs leur reprochant un manque d’investissement pour permettre à Tottenham de mettre fin à une période de quinze ans sans trophée. Ainsi cette déclaration a été mal vu par la direction du club qui a décidé de se séparer du technicien italien.

« Nous pouvons vous annoncer que l’entraîneur-chef Antonio Conte a quitté le club d’un commun accord. Nous avons obtenu la qualification pour la Ligue des champions lors de la première saison d’Antonio au Club. Nous remercions Antonio pour sa contribution et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir » a annoncé le club londonien dans un communiqué.

Le club d’annoncer ainsi que l’intérim sera confiée au duo Cristian Stellini (adjoint de Conte) et Ryan Mason en tant qu’entraineur chef-adjoint.

Profitant de l’occasion, le président du club Daniel Levy s’est adressé au nouveau staff ainsi qu’aux fans des Spurs. « Il nous reste 10 matchs de Premier League et nous devons nous battre pour une place en Ligue des champions. Nous devons tous nous serrer les coudes. Tout le monde doit intensifier ses efforts pour assurer le meilleur résultat possible à notre club et à nos incroyables et fidèles supporters. » a t’il déclaré.

À ce stade de la saison, Tottenham est presque hors course dans toutes les compétitions. Les coéquipiers de Pape Matar Sarr sont éliminés de la F.A Cup, de la League Cup , de la Ligue des Champions et sont largués en Championnat d’Angleterre de Premier League (4e).

