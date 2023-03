Le Sénégal a été honoré avec 12 médailles décrochées au total lors du championnat d’Afrique zone 2 (Afrique de l’ouest) qui s’est déroulé à Diamniado.

Le Sénégal a étalé sa domination lors du championnat d’Afrique zone 2 du 6 au 13 mars 2023. En effet les boxeurs sénégalais se sont très bien illustrés dans le centre d’exposition de Diamniado avec au total 12 médailles remportées dont 7 en or, 1 en argent et 4 en bronze.

Parmi ceux qui ont décroché l’or, il y’a Pape Mamadou Sow dans la catégorie 54 kg, Abdourahmane Ndiaye catégorie 57kg, Cheikh Tidiane Diop (67kg), Mohamed Tafsir Ba (86kg) et Karamba Kébé dans la catégorie 92 kilos.

Loin derrière le Sénégal qui est « la meilleure équipe lors de ce championnat », la Guinée qui arrive 2e a remporté 5 médailles (1 or et 4 argent), Le Togo 2 médailles d’or, le Cap-Vert 4 médailles dont 1 en or et enfin le Mali qui arrive à la cinquième place avec 4 médailles remportées dont 1 en or.

Wiwsport.com