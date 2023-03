Avec cinq réalisations, Sadio Mané occupe la tête du classement des meilleurs buteurs de la phase qualificative de la CAN 2023, après la troisième journée.

Malgré une prestation mitigée lors de la large victoire face au Mozambique ce vendredi (5-1), Sadio Mané a un peu plus soigné ses statistiques personnelles avec l’Equipe Nationale du Sénégal. Plus que jamais meilleur buteur de l’histoires Lions, il a inscrit son 34e but lors de cette rencontre en marquant le 2-0 sur une sublime passe décisive de Youssouf Sabaly à la 15e.

Avec cette nouvelle réalisation, l’attaquant du Bayern Munich, auteur d’un triplé face au Bénin lors de la première journée, en est désormais à cinq après trois rencontres dans ces qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Ce qui fait donc de lui l’actuel meilleur buteur de cette phase qualificative, à égalité de buts avec l’attaquant nigérian Victor Osimhen.

Le Tunisien Youssef Msakni, le Burkinabé Dango Ouattara et le Sud-africain Lyle Foster suivent avec chacun trois réalisations. À Maputo mardi après-midi (16h00 GMT), Sadio Mané aura l’occasion d’inscrire plus de buts lors de la manche retour face au Mozambique. Cela pourrait servir au Sénégal pour valider définitivement sa qualification pour la CAN 2023.

