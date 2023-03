De retour à la compétition après avoir manqué les deux dernières journées en raison de différends entre les dirigeants, CNEPS Excellence a été dominé et battu sur la pelouse de Ngalandou Diouf par Teungueth, 2 buts à 0, c’est le score final.

En ouverture de la 15e journée de Ligue 1, ce samedi, Teungueth Fc recevait sur sa pelouse le CNEPS Excellence. Mal en point depuis le début de la saison à cela ajoute l’imbroglio noté entre ses dirigeants, le club Thiessois s’enfonce de plus en plus. Pour son retour à la compétition, CNEPS n’a pas fait mieux que d’enregistrer sa neuvième défaite en championnat et la formation de Rufisque est passée par-là. Dominateur dans le jeu, Teungueth a réussi à ouvrir le score quelques minutes avant la fin de la première partie.

C’est Ibrahima Ciss qui donne l’avantage aux siens à la 39e minute. Alors qu’une victoire sur une plus petite des marques se dessinait, Teungueth, toute fin de partie, corse l’addition sur une réalisation de Pape Doudou. Un succès qui permet aux joueurs de Mbaye Badji de sécuriser leur quatrième place.

