Grâce à une première période de haut vol, l’Equipe Nationale du Sénégal a déroulé face au Mozambique (5-1) ce vendredi lors de la troisième journée des qualifications à la CAN. Plusieurs individualités se sont notamment distinguées. Retour sur ce succès éclatant avec les notes d‘Aliou Cissé et ses hommes.

ALFRED GOMIS : 5/10

Pour son retour comme titulaire en match officiel avec l’Equipe Nationale du Sénégal pour la première fois depuis le 14 novembre 2021 et pour sa 15e sélection, le portier de Como s’attendait certainement à passer une soirée tranquille. Et c’était le cas pendant plusieurs minutes face à une équipe qui ne s’est véritablement procurée d’occasions franches. Mais il a été attentif sur une relance hasardeuse de Sabaly à la 19e. Il fallait également rester vigilant pour capter sans problème un centre de Gildo contré (25e) ou se coucher sur quelques frappes mozambicaines. Il fait un bel arrêt sur le coup-franc de Dominguês mais repousse la balle là où il ne fallait pas pour permettre à Gildo de reprendre et réduire l’écart.

YOUSSOUF SABALY : 7,5/10

Le joueur du Real Betis a délivré une performance fabuleuse sur son couloir droit. Il a réussi presque tout ce qu’il a entrepris dans cette rencontre. Très offensif (l’eau mouille), son excellent match a parfaitement commencé avec ce but qui lui permet de signer sa première réalisation en sélection mais surtout d’ouvrir le score dès la 9e minute suite à un remarquable mouvement avec Iliman Ndiaye. Peu après, sa louche magistrale permet à Sadio Mané de faire le break. Puis, il lui a été facile de contenir et Witi et Gildo, et on lui pardonnera cette passe hasardeuse pour Alfred Gomis (19e), qui aurait pu profiter à Stanley Ratifo, ou encore son léger manque d’attention devant Gildo sur le 4-1.

ABDOULAYE SECK : 7/10

Quand on vous dit qu’il y a aussi du très bon football en Israël. Surprise – pour certains – dans le onze titulaire d’Aliou Cissé, le défenseur central du Maccabi Haïfa a démontré qu’il avait sa place dans cette équipe. Infranchissable du premier au dernier coup de sifflet, impérial dans les duels et très intéressant dans la relance. Il a utilisé sa puissance physique et son excellente lecture du jeu pour faire vivre un véritable calvaire aux attaquants mozambicains, Stanley Rafito notamment. Après 60 minutes pendant lesquelles il a sublimé défensivement, il s’est permis de faire quelques montées et d’aller échanger quelques bons ballons avec les attaquants. Un dégagement de la tête (62e) aurait pu permettre à Idrissa Gueye de scorer.

KALIDOU KOULIBALY : 6/10

Le capitaine des Lions a été moins en vue et bien moins impressionnant que son compère défensif Abdoulaye Seck. Il a commis quelques fautes, parfois tactiques mais rarement utiles, et a perdu quelques ballons et beaucoup de duels qui ont permis aux Mozambicains d’attaquer. Il a tout de même su utiliser son bon jeu de pied pour relancer la balle au bon endroit, ou s’imposer dans les airs.

ABDALLAH NDOUR : 7/10

Pour sa toute première sélection, oui il n’a jamais joué en Equipe Nationale A malgré avoir été convoqué pour la première fois en 2016, l’arrière gauche du FC Sochaux a surpris son monde avec une performance très aboutie. Pris de vitesse par Gildo, sur qui il a commis une faute à l’entrée de la surface dès la 6e minute, il s’est parfaitement repris au fil des minutes. Hyper actif et très offensif, il a permis à Iliman Ndiaye d’inscrire le 3-0 sur un de ses très nombreux centres qui sont arrivés à bonne destination. Il a quand même laissé beaucoup d’espaces derrière lui et c’est d’ailleurs lui qui perd la balle dans la suite de l’action du coup-franc mozambicain, ratant sa passe pour Sadio Mané. Remplacé par Moussa Niakhaté (non noté) qui fait ses débuts officiels en Equipe Nationale.

NAMPALYS MENDY : 6/10

Beaucoup plus important à Leicester City ces dernières semaines, le milieu de terrain a un peu plus rassuré lors de cette rencontre. Papy Mendy a pu lancer plusieurs des actions des Lions et a récupéré plusieurs ballons. Les Mozambicains ont prouvé de grosses difficultés grâce au travail important de l’ancien Niçois à la récupération. Il a cependant connu quelques légèretés et commis quelques fautes. Remplacé par Pathé Ciss (non noté), qui a fait une demi-heure de jeu de très haut niveau, que ce soit au niveau des passes ou dans les duels.

IDRISSA GUEYE : 6,5/10

Pour sa centième en Equipe Nationale, le milieu de terrain d’Everton a livré un match comme à son habitude. Avec une belle activité, Gana, joueur ayant touché le plus de ballons (103), s’est battu sur tous les ballons (et a été capable de bonnes projections et surtout de distiller de bonnes passes, que ce soit à l’arrière ou vers l’avant. Et il a semblé vouloir fêter ce 100e match historique avec un huitième but en sélection. Mais il lui a manqué de lucidité ou peut-être de chance, en voyant ses belles frappes frôlées le cadre ou finir dans les gants de Chande.

PAPE MATAR SARR : 4,5/10

C’est la principale déception sénégalaise dans cette rencontre. Le milieu de terrain de Tottenham n’a pas saisi cette belle opportunité, alors que la concurrence est très rude dans ce secteur. Un match frustrant avec plusieurs fautes commises, notamment dans la demi-heure de jeu, avant d’en finir avec 6 au total. D’ailleurs, c’est lui qui fait la faute sur Gildo sur le coup-franc qui emmène la réduction du score mozambicaine. Il a aussi perdu beaucoup de duels. Une grosse frappe qui passe juste au-dessus (43e). Néanmoins, il a été généreux dans les efforts et même parfois bien utilisé ses ballons. Remplacé par Krépin Diatta (non noté) qui, en 25 minutes, a fait plus que ce qu’on a vu lors de la Coupe du Monde. Beaucoup d’envie et de disponibilité. Il a bien servi Bamba Dieng qui a mal ajuster sa frappe (80e).

ILIMAN NDIAYE : 8/10

Quelle masterclass ! C’est donc ce bonbon que savourent tous les samedis les supporters de Sheffield United ? Dans la lignée de ses performances en club, Iliman a été énormissime tout au long de ce match. Sur son côté, il a clairement imposé sa loi, avec des dribbles dévastateurs, et a idéalement servi Youssouf Sabaly sur l’ouverture du score. Derrière, il s’efface génialement dans le dos de Zainadine Junior pour aller inscrire le 3-0 synonyme de son premier but en sélection. En confiance totale par la suite et sous les nombreuses ovations du public, le Star Boy a récité son football et pouvait même sortir de ce match avec deux buts, si Gion Chande n’avait pas stoppé sa superbe frappe (55e), ou avec deux passes décisives. Il a éclairé le jeu des Lions grâce à sa vision de jeu et sa justesse dans les transmissions, à l’image bien évidemment de son but. Il a aussi effectué quelques bons replis défensifs. Un pur régal. Remplacé par Bamba Dieng (non noté). L’attaquant du FC Lorient n’a pas effectué l’entrée en jeu souhaitée, avec deux occasions ratées. Mais il se montre quand même décisif sur le but d’Habib Diallo.

BOULAYE DIA : 7/10

El nueve a tenu son rang dans ce match. Oui, il a réalisé un excellent match, une rencontre durant laquelle il a été irréprochable. Particulièrement intéressant dans le jeu grâce à ses déviations, il s’efface parfaitement sur la passe d’Iliman Ndiaye pour laisser le soin à Sabaly d’ouvrir le score. Quand il était sevré de ballons, il descendait jusqu’à l’entrejeu pour en recevoir et lancer les ailiers. Il a souvent dézoné et donc fait avancer la charnière centrale mozambicaine. Edson Mexer fera des cauchemars de lui. Son double contrôle sur un dégagement venu de loin pour se mettre en bonne position et fusiller le gardien mozambicain pour inscrire le 4-0 est juste remarquable. Un muy buen día pour Dia qui a ensuite cédé sa place à Habib Diallo (non noté). C’était maintenant ou jamais pour le Prince de La Meinau, qui s’illustre au marquage avec le dernier but du match.

SADIO MANE : 6/10

Toujours pas dans son assiette depuis son retour de blessure. Sur ce match, il nous a laissé sur notre faim et sur une impression bien mitigée. À part sur son action du but du 2-0 où il s’arrache face à Edson Mexer, il a parfois été dans la légèreté avec quelques passes ratées qui gâchaient de belles séquences, à l’image d’une perte de balle à la 41e minute. Il a quand même était plus tranchant et au service de ses coéquipiers dans les 15 dernières minutes du match, à l’image d’un bon coup-franc qui impose le gardien du Mozambique à faire un bel arrêt.

ALIOU CISSE : 7/10

Voilà ce que ça donne quand on aligne des joueurs en confiance et dans une belle forme en club. Le sélectionneur a parfaitement trouvé la formule pour venir à bout du Mozambique. Son 4-3-3 a permis à tous ses hommes de s’exprimer, et merveilleusement. En si peu de temps pour préparer ce match, il a imposé un jeu fluide rarement vu dans cette équipe, avec un jeu de possession basée sur la verticalité et des passes rapides. Il a aussi fait les changements qu’il fallait au moment qu’il fallait pour permettre à d’autres, plus nécessairement, de s’exprimer. C’est plutôt lui qui nous fait un beau cadeau pour son jour d’anniversaire.

wiwsport.com par M’Bagnick Dione