Titularisé aux côtés de Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck a effectué un excellent match face au Mozambique. Mais sa prestation peut-elle faire revivre la concurrence en défense centrale ? Aliou Cissé a répondu.

Rarement utilisé en Equipe Nationale du Sénégal, Abdoulaye Seck a parfaitement saisi son opportunité ce vendredi lors de la victoire face au Mozambique. Crédité d’une note de 7 par notre rédaction, le défenseur central du Maccabi Haïfa a été l’un des grands artisans du succès des Lions, en se montrant irréprochable aux côtés de son capitaine Kalidou Koulibaly. En conférence d’après-match, Aliou Cissé a accepté d’évoquer la question concernant le joueur de 30 ans qui pourrait faire revivre la concurrence dans l’axe.

« La Concurrence a toujours été présente dans cette équipe, a d’abord souligné le sélectionneur sénégalais. Avec Koulibaly et Abdou Diallo qui ont été à la CAN 2022 et la Coupe du Monde, il y a une défense assez solide qui a bien fonctionnée. Je connais Abdoulaye Seck depuis que j’étais sélectionneur de l’Equipe Nationale Olympique, je fais partie des gens qui l’ont fait venir. C’est un garçon qui a toujours fait partie de mes plans. C’est vrai, il n’a pas été choisi à la Coupe du Monde, mais il est revenu. Je n’ai jamais douté de ses qualités, c’est un bon prospect. »

« La concurrence existera toujours dans cette équipe »

« On n’avait pas encore besoin de lui parce qu’il y avait une paire qui fonctionnait très très bien. On l’a pris du fait de l’absence de quelques joueurs et du fait qu’il soit le plus compétitif parmi les joueurs que nous avons dans l’axe. Moussa Niakhaté revient de blessure. La logique et la conférence sont de faire jouer Abdoulaye Seck. Maintenant, la concurrence est là et existera toujours. Niakhaté est un joueur capable de jouer, sans compter d’autres qui ne sont pas présents. Tant mieux pour l’Equipe Nationale. On félicite aussi les garçons qui sont entrés, que ce soit Pathé (Ciss), Krépin (Diatta) ou Habib (Diallo). Une équipe, c’est ça : que tout le monde soit concerné et œuvre pour qu’on gagne. C’est cette mentalité qu’il faut garder. »

