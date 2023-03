Les Lions de la Téranga et les Os Mambas vont livrer leur premier duel dans quelques minutes. Pour ce match aller, le sélectionneur des Lions garde son système habituel 4-3-3 mais avec le duo Seck et Koulibaly dans l’axe.

Avec l’absence de plusieurs titulaires de l’équipe, Aliou Cissé a fait ses choix. Ce sera bien Alfred Gomis le gardien de cette rencontre. Dans l’axe, Kalidou Koulibaly et Abdoulaye Seck vont former la charnière centrale. Quant aux latéraux, Sabaly sera à droite et Ndour à gauche.

Dans l’entre-jeu, on retrouve les habituels : Gana Gueye, Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr. Et dans l’attaque, Sadio Mané et Illiman Ndiaye vont pousser Boulaye Dia en pointe.

Voici le onze des Lions

Alfred Gomis – Koulibaly – Abdoulaye Seck – Sabaly – Abdallah Ndour – Nampalys – Gana Gueye – Pape Matar Sarr – Iliman Ndiaye – Sadio Mané – Boulaye Dia

