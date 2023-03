Boulaye Dia y va de son but. Le Sénégal mène 4-0 devant le Mozambique à la mi-temps après le but du joueur de la Salernitana.

Exceptionnelle première période. Les Lions n’ont fait qu’une bouchée des Mambas au stade Abdoulaye Wade dans cette 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Après les buts de Sadio Mané et d’Iliman Ndiaye, Boulaye était le seul du trio de devant à ne pas trouver le chemin des filets.

Chose faite à la 38e minute. Boulaye Dia s’offre un but presque à lui tout seul. Après une course, l’ex attaquant reprend par deux fois son tir repoussé par le gardien dans un premier temps. En bon renard de surface, il marque et permet au Sénégal de rentrer aux vestiaires avec un sérieux avantage de 4-0.

