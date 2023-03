Après le but de Youssouf Sabaly, Sadio Mané signe le deuxième but du match. Le Sénégal mène 2-0 dans le premier quart d’heure.

Cinq minute après le premier but du match, Les lions corsent le score et enfoncent les Mambas. Avec encore Sabaly à la manette, Sadio Mané repend d’une frappe dans la surface, la passe du latéral du Real Betis. Le gardien est battu et ne peut que constater les dégâts (14e).

Le Sénégal se met à l’abris après quinze minutes de jeu (2-0).

Wiwsport.com