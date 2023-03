Le Sénégal prend les devants dans ce match dés la 9e minute de jeu (1-0).

Suite à une superbe combinaison entre Boulaye Dia et Iliman Ndiaye, Youssouf Sabaly tir à l’entrée de la surface et crucifie le gardien mozambicain. Le latéral de Bétis marque son premier but en équipe nationale et donne l’avantage aux Lions face aux Mambas (1-0).

Wiwsport.com