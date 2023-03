Dans l’affaire des 50 millions qui l’opposait à Pape Dethié Thiam, Luc Nicolaï en est sorti indemne. Suite au délibéré prononcé mercredi 22 mars 2023, le promoteur de Mbour a été blanchi et acquitté par le tribunal correctionnel de Dakar.

Il n’en fallait pas plus pour que soit remis au goût du jour la faisabilité du combat Modou Lô vs Ama Baldé. « L’organisation dudit combat n’a jamais été suspendue à une quelconque décision de justice », nous répond-on de façon claire et nette. Aussi, il est à préciser que ce n’est pas Luc Nicolaï en personne qui avait signé le combat au CNG. Mais plutôt son fils William Nicolaï.

Alors, dans ces conditions, peut-on envisager un combat Modou Lô vs Ama Baldé dans un avenir immédiat ? Non, nous rétorque-t-on. « Le combat Ama Baldé vs Modou Lô n’est plus à l’ordre du jour, pour le moment au moins. Ama doit d’abord affronter Gris Bordeaux. Et Modou Lô doit faire de même pour Boy Niang 2. C’est cela la vérité », nous explique une personnalité du CNG.

Lesarenestv