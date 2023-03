Les choses vont vite dans le football et Julian Nagelsmann pourrait très tôt le réaliser. Quelques heures après l’annonce par les médias de son départ du Bayern Munich, le jeune technicien allemand est cité comme potentiel candidat sur le banc de Tottenham.

Parmi les pistes explorées par Tottenham pour remplacer Antonio Conte, on retrouve celle menant à Julian Nagelsmann. D’après le London Evening Standard, les Anglais vont tâter le terrain pour le coach allemand. Un entraîneur qui leur plaît depuis assez longtemps et auquel ils avaient déjà pensé par le passé. A l’époque, ils espéraient faire de lui le successeur de José Mourinho. Ses bons résultats au RB Leipzig ainsi que son style de jeu avaient convaincu Daniel Levy et ses équipes il y a deux ans.

Mais l’ancien entraîneur de Leipzig avait finalement dit oui au Bayern Munich pendant que Nuno Espirito Santo rejoignait les Spurs à l’été 2021. Cette fois-ci pourrait donc être la bonne. Le LES assure que le club de Pape Matar Sarr va suivre de très près ce qu’il se passe pour Nagelsmann? Un entraîneur qui ne devrait pas manquer de prétendants. Il reste à savoir maintenant si l’Allemand veut reprendre rapidement du service ou alors couper après sa dernière expérience qui a été très éprouvante.

wiwsport.com