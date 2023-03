Auteur d’un match époustouflant ce soir au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, Iliman Ndiaye a reçu les félicitations de son club. Buteur et passeur décisive sur la large victoire du Sénégal contre le Mozambique (5-1), le jeune prodige sénégalais a laissé le public sénégalais mais aussi son club anglais sans voix.

« Félicitations pour ton premier but en Équipe nationale » a tweeté le club de Championship.

Our Senegalese Starboy. ⭐️🇸🇳

Congratulations on your first ever goal for your national team, @iliman_ndiaye! 👏 pic.twitter.com/mP919Fk4Pk

— Sheffield United (@SheffieldUnited) March 24, 2023