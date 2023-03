Dans tous les bons coups, Iliman Ndiaye a marqué son premier but en sélection ce vendredi contre le Mozambique. Il a ainsi reçu un standing ovation du public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Mais quel joueur ! Ce n’est plus un secret de polichinelle pour les suiveurs de l’équipe nationale du Sénégal. Iliman Ndiaye s’est révélé au grand public ce soir contre les Mambas du Mozambique dans une rencontre à ses unique (5-1). Aligné d’entrée par Aliou Cissé sur le coté droit de l’attaque avec Sadio Mané et Boulaye Dia, le joueur de Sheffield United a brillé de par sa technicité et son « flair » dans le jeu.

Si le Sénégal a largement dominé la première période du match, il y a été d’une grande importance. Impliqué sur le premier but marqué par Youssouf Sabaly grâce à une passe décisive, le natif de Rouen va s’illustrer avec un magnifique but du pied gauche. Un but, une passe décisive et des gestes de grandes classes, Iliman a sorti toute sa palette ce soir. En 75 minutes passées sur le terrain, le « golden boy » a réussi 35 touches et réussi 75% de ses passes dont 3 clés. Ce qui lui a valu d’être acclamé par les supporters a sa sortie à quinze minutes de la fin.

Ayant rejoint la tanière en juin 2022, Iliman Ndiaye qui compte actuellement 7 sélections a marqué son territoire. Déjà à la Coupe du monde, il avait fait parler de lui avec notamment une passe décisive pour Bamba Dieng contre le Qatar (3-1). Ce soir encore il confirme toute l’étendue de son talent et fait déjà rêver les supporters des Lions.

