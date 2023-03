Opposé au Mozambique ce vendredi, le Sénégal n’a fait qu’une bouchée de son adversaire (5-1) et décroché sa troisième victoire en trois matchs dans le groupe L des éliminatoires de la CAN 2023. Sabaly (9e), Mané (15e), Ndiaye (32e) et Dia (39e) ont permis aux Lions de la Teranga de faire la différence en première période, puis Diallo a terminé le travail (88e). Revivez la partie !