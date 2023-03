Les Lions s’apprêtent à disputer la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 face au Mozambique. Une rencontre pour laquelle, le sélectionneur Aliou Cissé devra composer son équipe sans des titulaires habituels, mais avec beaucoup de qualité à sa disposition.

Lors de la publication de sa liste de 24 joueurs, Aliou Cissé a dû s’en faire avec des absences de taille, telles qu’Edouard Mendy, Abdou Diallo ou encore Ismaïla Sarr. Mais sans ces cadres, le sélectionneur national a tout de même du potentiel fou dans son effectif. De quoi aligner face au Mozambique un onze plus que compétitif. Une formation qui sera composée par des capés tels que Koulibaly, Gana Gueye, Sadio Mané ou encore Krépin Diatta.

Dans les cages, avec l’absence de taille de Mendy, son habituel remplaçant, Alfred Gomis prend les rênes. Le portier de Côme devance Seny Dieng dans la hiérarchie des gardiens de but jusque-là et devrait bénéficier de la confiance de Tony Silva à qui Cissé a confié le choix pour cette première manche à Diamniadio. En défense, on aura une ligne inédite avec Kalidou Koulibaly en duo avec Abdoulaye Seck dans l’axe central. Youssouf Sabaly (droite) et Abdallah Ndour (gauche) occuperont les latéraux.

Dans l’entrejeu, on aura le duo expérimenté Idrissa Gana Gueye-Nampalys Mendy en pointe basse. Ils seront appuyés pour le volet offensif par Iliman Ndiaye dans le système 4-2-3-1 devenu classique. En attaque, Boulaye retrouvera son poste en pointe suppléé par Sadio Mané en ailier gauche et Krépin Diatta sur l’aile droite. Un onze bâti sur les certitudes de Cissé mais qui pourrait tout de même avoir quelques surprises notamment en défense avec la titularisation de Niakhaté ou dans l’entrejeu avec Pathé Ciss à la place de Nampalys.

Composition probable des Lions face au Mozambique

Alfred Gomis – Koulibaly – Abdoulaye Seck – Sabaly – Abdallah Ndour – Nampalys – Gana Gueye – Iliman Ndiaye – Sadio Mané – Krépin Diatta – Boulaye Dia

wiwsport.com