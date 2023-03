Ce sera la première sortie des Lions de la Téranga après leur élimination à la coupe du monde Qatar 2022. En Afrique, les tenants du titre continental, vont disputer leur 3e match dans les éliminatoires de la prochaine CAN. En cas de victoire, les hommes d’Aliou Cissé compteraient cinq points d’avance sur les Mambas (2es) et sept sur le Rwanda (3e), ce qui leur assurerait quasiment leur ticket pour la phase finale l’hiver 2024.

Les Lions ont réussi un sans-faute sur leurs deux premiers matchs. C’est d’ailleurs la mission du sélectionneur qui souhaite que l’équipe se qualifie le plus tôt possible à la Coupe d’Afrique des Nations. Avec un groupe de 24 joueurs convoqués, seul le milieu de terrain Pape Gueye sera indisponible. Depuis la CAN passée, Aliou Cissé n’avait plus compté autant d’absents dans son effectif.

A plusieurs secteurs de l’équipe, il manque un nom de la tanière. Le Sénégal s’appuyera sur les moyens à bord mais surtout sur le retour de Sadio Mané dans l’effectif. De quoi attirer de nombreux supporters à Diamniadio malgré que le fait que le match se joue en ramadan. D’ailleurs, les billets sont introuvables à la veille du match. Ce qui annonce un stade rempli.

wiwsport