L’équipe nationale du Mozambique, adversaire du Sénégal pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2024 est à Dakar depuis mardi. Les Mambas dénoncent de mauvaises conditions d’hébergement.

Les images de la séance d’entraînement du Mozambique font le tour de la toile actuellement. Les joueurs s’entraînaient mercredi sur la pelouse du stade Iba Mar Diop où le Jaraaf de Dakar reçoit ses matchs (le championnat local). Une pelouse qui n’est pas praticable selon les Mozambicains qui sont arrivés mardi soir. Et à défaut de temps, ils se sont entraînés dans l’infrastructure sportive la plus proche de leur hôtel. En effet, les Mambas logent à Axil hôtel (ex Faidherbe).

« Ce sont des situations dont nous nous sommes déjà plaints auprès de la fédération. Et je pense que ce n’est pas bon. La plupart des joueurs viennent de clubs, où les conditions sont bonnes et quand on arrive et qu’on trouve des situations comme ça, c’est désagréable. Nous voulons toujours de bonnes conditions nous trouvons ici un terrain qui n’est pas en bon état, un terrain un peu dur, les joueurs peuvent avoir blessures. Il y a la situation de l’hôtel lui-même. Je pense que pour une équipe comme le Mozambique ou une autre qui était là, il fallait qu’ils s’améliorent. Ce n’est pas un hôtel pour une équipe professionnelle d’être là » informe opais.co qui partage les plaintes du capitaine des Mambas.

Après Domingues, le sélectionneur a réagi sur la situation qu’il préfére ne pas en faire un problème majeur. « Nous avons dû nous ajuster en fonction de l’état du terrain, car l’usure est très importante. Malgré les difficultés, ça ne vaut pas la peine de battre l’aveugle et même pas de pleurer. Je suis là corps et âme, donnant le meilleur de moi-même, dans la limite de ce que je sais transmettre la confiance aux joueurs, quelles que soient les conditions qu’ils sont ici » a déclaré Chiquinho Conde rapporte la même source.

Notons que le Mozambique s’est entraîné ce jeudi au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio où se jouera demain le match à 19h.

