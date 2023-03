En conférence de presse ce jeudi à la veille du match entre le Sénégal et le Mozambique, Kalidou Koulibaly a été questionné sur le duo à aligner en axe central demain.

Le Sénégal évoluera t’il avec une charnière centrale Koulibaly – Niakhaté ou Koulibaly – Abdoulaye Seck. Telle est la question que se posent les suiveurs de l’équipe nationale. Avec l’absence de son binôme Abdou Diallo, le défenseur de Chelsea sera obligé de formé une paire centrale « inédite » contre l’équipe du Mozambique ce vendredi. Mais pour lui, ce qui est important c’est de tout donner sur le terrain, qu’importe celui qui sera titulaire.

« On vient en sélection pour défendre son pays et se mettre à disposition de son équipe. On a tous eu une première sélection et une première titularisation. Donc je pense que qui que ça soit, il sera prêt à jouer , à donner 100% de lui pour l’équipe. On sait qu’il y’a beaucoup d’absents mais ce n’est pas une excuse pour nous. On a bien préparé ce match et on sait que c’est un match très important pour nous. On veut jouer devant notre public et ne pas prendre de but car lors des derniers matchs on a énormément pris de buts. On veut changer ça et gagner ce match pour le peuple sénégalais. Nous sommes tous motivés et nous espérons que demain inshallah on va gagner ce match » a déclaré Koulibaly en conférence de presse.

Wiwsport.com