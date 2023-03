Après le match des U23, le stade Me Abdoulaye Wade va ouvrir encore ses portes ce jeudi pour accueillir les Lions de la Téranga et les Os Mambas.

Les deux sélections vont effectuer la traditionnelle conférence de presse et séance d’entraînement à la veille du match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN. Notons que le Sénégal est leader du groupe L avec deux victoires enregistrées et le Mozambique est à la seconde place avec une victoire et un match nul.

Ainsi, Aliou Cissé et un joueur de l’effectif seront à la conférence de presse à 17h15. Puis, le groupe va s’entraîner à 18 heures. Une heure plus tard, ce sera au tour du Mozambique de tâter la pelouse du stade. Mais avant cela, Chiquinho Conde fera face à la presse. Rappelons que les Lions de la Téranga se sont entraînés hier à l’abri de tous les regards.

