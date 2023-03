Vainqueur du Mali 3-1 mercredi soir en match aller du dernier tour qualificatif pour la CAN de la catégorie, l’Equipe Nationale U23 a fait un pas de géant vers la qualification pour la CAN. Pour ce faire, les Lionceaux ont livré une belle prestation, individuellement comme collectivement.

MASSAMBA NDIAYE (5/10) : Le géant gardien du Pau FC n’a pas eu énormément de chose à se mettre sous la dent. Chanceux notamment en début de seconde période en voyant un joli coup-franc de Mamadou Sangaré s’écraser sur sa transversale. Mais il fallait rester concentrer jusqu’au bout pour bloquer quelques frappes maliennes hors de sa surface de réparations. Pas exempt de tout reproche sur la réduction du score du Mali avec une sortie peu académique.

ALPHA DIOUNKOU (4,5/10) : Un de ces très rares joueurs dans ce match à se montrer très rarement à la hauteur. Peut-être a-t-il rapidement perdu ses repères de latéral droit après avoir disputé ses derniers matchs en club comme arrière gauche ? Pas si sûr. Le joueur du Barça Atlètic a montré quelques défaillances techniques. Il s’est rarement vu sur les phases offensives. Peu sollicité en défense, son erreur de lecture gêne son gardien sur la réduction du score des Aiglons.

MAMADOU IBRA MBACKE FALL (5/10) : Moins en vue que ses deux partenaires en défense centrale, ce qui semble logique vu que le jeu se passait souvent sur le côté opposé, le joueur de Villarreal B a commis quelques erreurs de relance. Mais il a assuré l’essentiel, venant aider Diounkou dans le couloir droit, il a peu été inquiété, que ce soit par Boubacar Konte ou par Issoufi Maiga, qui a changé d’aile. Vainqueur de la plupart de ses duels. Pas mal pour un joueur qui a très peu joué ces derniers temps.

AROUNA SANGANTE (6/10) : Un match propre et appliqué pour celui qui a été placé au milieu de la défense à trois. Si Boubou Diallo et Mamadou Sangaré ont été très peu en vue dans ce match, c’est parce qu’aussi le Havrais leurs a fait des siennes. Avec son petit gabarit, Sangante a su utiliser sa puissance pour s’imposer dans les duels, réussissant également plusieurs interventions. Il a été très utile dans la relance.

ABDOULAYE NIAKHATE NDIAYE (6,5/10) : On est pas surpris qu’il soit le capitaine de cette équipe. Un phénomène dont l’excellente progression ne cesse en Corse ! On se demande même comment l’Olympique Lyonnais s’est passé de ses services pour cette saison. Défensivement, le joueur du Sporting Club de Bastia s’est avéré infranchissable, remportant tous ses duels, que ce soit au sol ou dans les airs. Offensivement, il a régulièrement lancé les attaquants parfaitement dans le profondeur. Il est souvent monté pour jouer de la tête.

MOUSSA NDIAYE (6,5/10) : Qu’il est remarquable. Passer de Samuel Chukwueze à Issoufi Maiga, c’était pour permettre à l’arrière-gauche d’Anderlecht de se régaler. Il est sorti son dommage dans son passionnant duel avec l’ailier droit malien. Ce dernier a même été obligé de passer à gauche, échangeant de position avec Boubacar Konté qui a non plus réussi à faire bouger Moussa. Très disponible en techniquement affûté, il a effectué de belles montées en première période, puis s’est contenté de bien fermer dans son couloir.

AMADOU SALIF MBENGUE (5/10) : Plus de cinq mois plus tard, le joueur du Reading FC qui, depuis le mois d’octobre, évolue en défense centrale, latéral droit ou piston droit au sein de son club, a rejoué dans son poste de prédilection, celui de milieu de terrain défensif. De quoi lui faire perdre des repères ? Absolument pas. L’ancien Messin a gratté plusieurs ballons et a été très précis sur les passes. Il a abattu un gros travail dans l’entrejeu pour venir couper les offensives maliennes. Petite tache noire ? Il perd le ballon qui emmène le 2-1.

MAMADOU LAMINE CAMARA (8/10) : Aligné avec Amadou Mbengue mais d’un cran plus avancé, le Champion d’Afrique U20 s’est régalé entre les milieux de terrain maliens. Il a été quasi impossible à Mamady Diambou et Siaka Sidibé de lui prendre la balle, les Maliens souvent obligés de commettre des fautes sur lui. Sa première période n’est pas loin de l’excellence. On ignorait même qu’il était capable d’inscrire des coups-francs à 30 mètres de la surface. En plus d’avoir permis au Sénégal d’ouvrir le score, il a récupéré de nombreux ballons et donné le tempo.

IBRAHIMA DRAME (7/10) : Hyper actif et très mobile sur tout le front de l’attaque, l’attaquant d’Austria Vienne a livré un match d’envergure. Du début à la fin de son match, Dramé aura merveilleusement pesé dans la défense malienne, provoquant plusieurs fautes. Ah, comment parler de tout ça avant ce but du break ? Vainqueur à l’arrachée de son duel avec Siaka Sidibé, il apprend le Malien comment dribbler ou faire un petit pont pour fusiller le gardien Lassine Diarra. Un pur régal à voir jouer. En plus d’avoir été décisif, il a perdu peu de ballons.

OUSSEYNOU NIANG (8,5/10) : Il a pris très tôt un carton rouge pour son dernier match en club. Peut-être qu’il voulait arriver à temps pour ce match contre le Mali. De droite à gauche en passant par l’axe, Niang s’est baladé un peu partout. C’est lui qui gagne le coup-franc du 1-0 et c’est également lui qui provoque le penalty du 3-1. Il a servi Youssouph Badji sur un plateau en fin de première période, sauf qu’il ne fallait pas compter sur l’incroyable raté du joueur de Charleroi. Il a fourni beaucoup d’efforts, a provoqué mais il est temps d’apprendre à lâcher vite la balle. Homme du match en tout cas.

YOUSSOUPH BADJI (5/10) : Il a été un des acteurs de la bonne première période du Sénégal sur le côté gauche, il a souvent apporté du surnombre avec Moussa Ndiaye. Il a également bien tenu la balle, a été généreux dans les efforts et les replacements pour servir d’appui. Gros bémol ? Il n’a pas été inspiré et encore moins décisif là où il fallait, car. On est toujours en train de se demander comment il a pu raté cette de 3-0. Typiquement Youssouph Badji.

Demba Mbaye (7/10) : Il a surpris plus d’un en mettant en place un système en 3-5-2. Oui, une surprise parce que très rarement, les différents sélectionneurs sénégalais – toutes catégories confondues – ont utilisé autre qu’un schéma tactique à quatre défenseurs. Le petit coup de génie du sélectionneur a réussi tant le positionnement de ses joueurs a semblé perturber le 4-2-3-1 du Mali. Il a permis à chacun d’etre à l’aise dans son poste de prédélection, notamment en première période. Pour autant, malgré un 2-0 à la pause, il ne s’est pas démis à prendre d’autres choix, comme le fait de repasser à 4 derrière à la reprise. Là par contre, c’était moins fluide.

wiwsport.com par M’Bagnick Dione