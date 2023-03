Le sélectionneur du Mozambique, Chiquinho Conde, s’est présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre opposant le Sénégal à son équipe.

Comment appréhendez-vous ce match contre le Sénégal ?

Ça va être un match très difficile pour nous, d’autant plus qu’on va jouer les Champions d’Afrique et l’uns des meilleurs joueurs d’Afrique. Mais nous avons bien analyser la façon dont joue le Sénégal. Nous allons donc essayer d’exploiter les faiblesses de notre adversaire et être prêt à marquer des buts. Mais nul doute que ce sera un match très difficile.

Le résultat entre le Bénin et le Rwanda (1-1) vous met toujours en bonne position, est-ce que cela peut conditionner votre stratégie de jeu contre le Sénégal ?

Le Sénégal est la meilleure nation africaine, c’est une équipe qui a beaucoup de forces. Sans doute, ils finiront à la première place du groupe. Les autres équipes vont devoir se battre pour la deuxième position. Il reste quatre matchs, dont deux contre le Sénégal. On va essayer de bien travailler pour obtenir autant de points possibles dans cette double confrontation.

Ce n’est pas évident pour nous, on a eu eu peu de temps pour travailler ensemble. J’espère qu’on va maximiser nos idées sur ces deux derniers jours pour affronter ces matchs avec plus de serenité. Dans le football, les maillots ne gagnent pas un match, et dans toutes les grandes équipes ont des points faibles. On va justement essayer d’exploiter ces poits faibles. En jouant avec beaucoup de rigueur tactique et d’humilité, on peut avoir un bon résultat.

Avez-vous préparé un plan « anti Sadio Mané » ?

Le Sénégal est une équipe très forte dans tous les postes. Ce n’est pas seulement Sadio Mané, notre préoccupation ne se situe pas sur toutes l’équipe sénégalaise. On ne va pas centrer notre tactique et nos idées sur Sadio Mané uniquement, simplement parce qu’on ne joue pas contre lui, on joue contre le Sénégal. On ne va se focaliser sur des individualités. Nous sommes conscients que Sadio Mané est le meilleur footballeur africain mais, dans le football, le collectif est plus important que les individualités.

wiwsport.com