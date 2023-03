L’équipe nationale du Sénégal a remporté, hier, sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade, l’acte 1 face de sa double confrontation contre le Mali comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans. Malgré ce succès (3-1), Massamba Ndiaye reste sur ses gardes.

Les Lions des moins de 23 ans ont pris une très option sur le Mali à l’occasion de la manche aller disputée hier à Diamiadio. Les partenaires de Pape Demba Diop ont dominé les Aiglons sur le score de 3 buts à 1. Satisfait de la victoire, le rempart sénégalais Massamba Ndiaye invite, tout de meme, à ses coéquipiers à plus de concentration.

“On est tous heureux de remporter cette partie à domicile devant nos supporters. On ne va pas se contenter de cette victoire, on va travailler davantage pour nous améliorer au retour à Bamako. Il nous faut le maximum de concentration. L’objectif, c’était de faire un clean Sheets, malheureusement on a encaissé un but », affirme-t-il.

