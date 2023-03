Victorieux de la manche aller contre le Mali (3-1), jouée au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, mercredi, le Sénégal tentera de finir le travail mardi prochain à Bamako pour le compte du match retour. Déterminés à remporter le ticket pour la CAN U23, les partenaires de Mamadou Lamine Camara joueront pour une nouvelle victoire devant les aiglons.

Loin d’être convaincants dans le jeu, les Lionceaux ont assuré l’essentiel contre le Mali à l’occasion de la manche aller des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans, qualificative aux Jeux Olympiques, Paris 2024. Un succès (3-1) qui donne une avance considérable aux joueurs de Demba Mbaye avant le match retour programmé mardi prochain à Bamako. Premier buteur de la rencontre, Mamadou Lamine Camara estime que le Sénégal jouera à fond la qualification et ne tentera pas de conserver le score au Mali.

« On est content de la victoire. On l’attendait, mais tout n’est pas fini. Il reste la manche retour. On doit se battre, se donner à fond pour décrocher la qualification. Personnellement, je n’ai pas été au top, parce que j’ai beaucoup perdu de ballons mais c’est une chose que je vais rectifier lors du prochain match. On ne sera pas là-bas pour gérer le score, on jouera pour ne pas encaisser et surtout pour gagner avec la manière. N’oubliez pas qu’on est le Sénégal », déclare le joueur de RS Berkane.

