La défaite lors de la dernière journée de Bundesliga a laissé des traces. Battus dimanche dernier (2-1) par le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, les Bavarois ont perdu la première place du championnat au profit de l’éternel rival Borussia Dortmund. Une situation inacceptable pour les dirigeants du club qui selon le journaliste Fabrizio Romano, ont eu des « discussions sérieuses en interne pour évoquer le limogeage de Nagelsmann ».

Toujours selon le journaliste spécialiste des mercato, Thomas Tuchel est pressenti pour lui succéder. L’ex entraîneur du BVB et du Paris Saint-Germain est libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea il y’a quelques mois.

Après 25 journées disputées, le Bayern Munich a déjà concédé trois revers. Inconstant sur la scène nationale, ce n’est qu’en Ligue des Champions que le club tient encore le haut du pavée avec une place en quart de finale. Une double confrontation contre Manchester City redoutée en Bavière si l’on sait que le club s’était arrêté au même stade la saison dernière.

🚨 EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCBayern

🚨 Understand Thomas Tuchel leading candidate to potentially take FC Bayern job.

More to follow. pic.twitter.com/YpnTHsgbhy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023