Très heureux de la victoire du Sénégal à l’aller, le défenseur des Lionceaux Birame Diaw invite ses coéquipiers à vite se remettre au travail pour préparer la seconde manche mardi prochain à Bamako.

Le Sénégal a fait la moitié du chemin en battant le Mali 3-1 ce mercredi en match aller du 3e tour des éliminatoires de la CAN U23. Toutefois Birame Diaw a tenu à rappeler qu’il ne s’agit que du premier acte d’une double confrontation dont la manche retour devra être gérer pour décrocher la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique U23.

« Ce n’est que le premier match. On ne doit pas s’enflammer. Il faut continuer à travailler et espérer avoir la qualification là-bas chez eux (…) En première mi-temps on a laissé des espaces. Mais dans ce genres de matchs on ne retient que la victoire. On a gagné et c’est cela le plus important. Le reste on va essayer de travailler cela à l’entraînement pour bien préparer le deuxième match » a confié le joueur du Standard de Liège en zone mixte.

