En conférence d’après match, le sélectionneur des Aiglons du Mali a déclaré tirer les leçons de cette défaite contre le Sénégal (3-1) avant de promettre de corriger le tir lors du match retour mardi prochain à Bamako.

Le technicien malien Alou Badra Diallo a souligné les erreurs techniques et de placement de ses joueurs mais aussi l’efficacité des hommes de Pape Demba Mbaye qui ont presque été à chaque fois chirurgicale devant les cages.

« Aujourd’hui nous avons fait le jeu mais j’ai aussi vu que faire le jeu n’est pas gagner. Le premier but (du Sénégal) est arrivé sur coup franc et nous avons essayé d’égaliser. Malheureusement on a fait des erreurs qu’il ne faut pas faire au milieu du terrain et le Sénégal en a profité. L’équipe du Sénégal a été très réaliste aujourd’hui sur ses occasions. Ils ont vraiment été dangereux alors que nous, on a pas su être adroit dans la moitié adverse (…) Notre problème aujourd’hui a été que nous avons des gauchers qui ont du mal à jouer à gauche et des droitiers qui ne peuvent pas jouer à droite. On a tout fait et en un moment donné je leur ait dit de changer. Mais on s’est trouvé dans la même situation. On a 4 gauchers et tous jouent à droite dans leurs clubs. C’était même difficile de faire la composition d’équipe… » a expliqué le sélectionneur du Mali.

Ainsi, Alou Badra Diallo pense déjà aux réglages à apporter pour le match retour la semaine prochaine. « Là, on a une semaine pour se préparer. Avant on avait pas le temps de se préparer, on a fait qu’une séance et certains joueurs ne se connaissaient pas. Nous allons travailler sur ça et préparer le match retour face à une grosse équipe sénégalaise. Les rencontres entre le Mali et le Sénégal sont toujours compliquées. Ça reste un derby d’Afrique de l’ouest avec de bons joueurs et de bonnes équipes. On va tout faire pour se qualifier mais ça ne sera pas facile »

Wiwsport.com