Interrogé sur le Mozambique, Aliou Cissé a souligné les qualités de cet adversaire qu’il faudra respecter mais qu’il faudra surtout battre pour assumer le titre de Champion d’Afrique.

Deuxième du groupe L à deux points du leader, le Mozambique est l’outsider derrière le Sénégal. Dès lors si les Lions sont bien évidemment favoris de cette double confrontation contre les « Os Mambas », El tactico préfère mettre en lumière les forces de cette valeureuse équipe qui garde ses chances de qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

« Je le disais en conférence de presse de publication de la liste. C’est notre challenger. Aujourd’hui ils ont 4 points et avec ce qui s’est passé hier dans le match entre le Bénin et le Rwanda (match nul 1-1), ils vont être motivé davantage. C’est une équipe qui est allé gagner au Bénin et qui n’a pas encore perdu de match. Ils ont une mentalité de gagneur et à l’intérieur de cette équipe il y’a de très bon joueurs et de bonnes individualités. Donc je sais que nous allons vers un match très compliqué mais nous sommes les tenants du titre et notre option est de nous qualifier. Mais il est important de respecter l’adversaire, de jouer ce match et le gagner » a confié Aliou Cissé.

Wiwsport.com