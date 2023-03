A la veille d’affronter le Mozambique pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN U23, Aliou Cissé s’est présenté en conférence de presse.

Questionné sur la composition de sa défense avec les nombreuses absence mais surtout sur la doublure de Kalidou Koulibaly dans l’axe centrale avec le forfait d’Abdou Diallo, Aliou Cissé n’a pas voulu donner une réponse clair et précise. Il a ainsi laissé planer le doute sur la question tout en soulignant que la candidature est ouverte à ce poste.

« C’est une très bonne question et c’est vrai que notre défense a évolué de plus de 50%. Je peux y ajouter Edouard Mendy qui est aussi le gardien de but. Disons que sur les cinq joueurs qui ont constitué la défense lors du dernier mondial il y’a trois qui ne sont pas là. Mais dans l’équipe nationale il faut aussi donner la possibilité à d’autres garçons de pouvoir s’exprimer et de voir qu’est ce qu’ils peuvent apporter à l’équipe. Il y’a aussi des garçons expérimentés comme Koulibaly et Sabaly qui connaissent aussi la maison et qui aideront les nouveaux à s’intégrer dans l’équipe. De toute façons il faut commencer un jour et si l’occasion se présente pour eux il seront prêts. Ce que j’ai vu à l’entraînement me rassure et je sais que n’importe qui d’entre eux sera à hauteur de l’événement » a déclaré Aliou Cissé.

Abdoulaye Seck du Maccabi Haïfa et Moussa Niakhaté sont les mieux placés pour évoluer en défense central avec le capitaine Koulibaly. Sur les ailes, Aliou Cissé aura le choix soit de décaler Youssou Sabaly à gauche pour évoluer avec un pur latéral droit à droite (Noah Fadiga) ou bien d’utiliser Sabaly dans son poste de prédilection (à droite) tout en choisissant entre Formose Mendy et Cheikh Tidiane Sidibé pour occuper le couloir gauche de la défense. Ce qui est cetain, c’est que El tactico aura l’embarras du choix dans sa composition d’équipe.

Wiwsport.com