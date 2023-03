Pour une meilleure intégration au sein de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a suggéré aux jeunes de prendre exemple sur les cadres du vestiaire.

Noah Fadiga, Pape Matar Sarr, Bamba Dieng, Moussa Niakhaté ect. Ils sont plusieurs « nouveaux » jeunes joueurs qui constituent sans aucun doute la relève en équipe nationale. Pour ainsi réussir à se hisser au plus niveau avec le maillot nationale comme l’ont fait leurs devanciers, le sélectionneur leur a montré le chemin à suivre.

« Ce que je peux leur dire c’est de travailler. Aujourd’hui ils ont plusieurs exemples comme Kalidou, Sadio, Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté , Alfred Gomis, Edouard Mendy pour ne citer qu’eux. Ce sont de gros travailleurs, de gros professionnels et des compétiteurs. Ce sont des garçons plein d’humilité qui se remettent toujours en question. Le haut niveau c’est la rigueur, le travail, la détermination et l’humilité. Ils ont des références dans cette équipe donc à eux de continuer à s’accrocher et attendre leur heure pour opporter un plus à l’équipe »

