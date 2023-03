Aliou Cissé s’est dit attendre de Habib Diallo qu’il s’impose enfin en équipe nationale, lui qui fait son retour dans la tanière à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Au Qatar, Aliou Cissé avait décidé de se passer de Habib Diallo. Une décision qui avait fait couler beaucoup d’encre dans la presse sportive où on évoquait même des problèmes extra sportives entre l’attaquant de Strasbourg et le sélectionneur des Lions. Trois mois plus tard, tout semble revenir à la normale même si Aliou Cissé attend toujours plus de son avant centre.

« Habib fait parti du groupe. Après il y’a eu des choix à faire pendant la coupe du monde. Mais aujourd’hui si vous voyez la configuration de cette équipe avec les manque de temps de jeu et des choix sportifs aussi. Je veux dire que c’est pas que je n’ai pas choisi un joueur aujourd’hui qu’il n’a pas la possibilité de revenir. Je le répète, l’équipe nationale du Sénégal c’est une porte d’entrée et une porte de sortie. Et Habib confirme cette philosophie, il est parti et il mérite de revenir avec les performances qu’il fait en club. C’est à lui de montrer qu’il a sa place dans l’équipe quand on aura besoin de lui »

Wiwsport.com