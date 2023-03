Aliou Cissé a eu des mots élogieux à l’endroit d’Idrissa Gana Gueye qui va honorer sa 100e sélection ce vendredi contre le Mozambique.

Ayant rejoint la tanière en novembre 2011, Idrissa Gueye a été de toutes les batailles des Lions. Des désillusions en CAN entre 2012 et 2019 jusqu’au premier titre de Champion d’Afrique 2022, le milieu de terrain d’Everton a tout connu en équipe nationale. Véritable taulier sous l’ère Aliou Cissé, le joueur formé à Diambars a ainsi reçu un hommage mérité de la part de son sélectionneur.

« C’est un pur produit sénégalais créé dans la réalité sénégalaise avec l’identité sénégalaise. S’il y’a un sur qui je peux me baser pour véhiculer cette identité sénégalaise, c’est bien sûr Idrissa Gana Gueye. Il est le vive capitaine de cette équipe nationale et qui a été de toute les campagnes de 2012 à aujourd’hui. Il fait parti de ceux qui ont œuvré pour l’avancée du football sénégalais. Je ne peux que le féliciter de cette longue carrière qui est un exemple pour tous les jeunes sénégalais qui aspirent à devenir des footballeurs professionnels. C’est un grand professionnel et un véritable gagneur » a affirmé Aliou Cissé.

Wiwsport.com